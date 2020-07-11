رياضة | ريال مدريد يطرد خاميس رودريجيز

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يطرد خاميس رودريجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الاسباني للتخلص من اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد خروج اللاعب بشكل نهائي من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأكدت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي استبعد "رودريجيز" من حساباته تمامًا خلال الفترة الحالية، ولا ينوي الاعتماد عليه في مباريات الملكي المقبلة اطلاقا، مما يعجل برحيل اللاعب عن صفوف النادي المدريدي.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، استبعد رودريجيز من قائمة الميرنجي في مباراتي أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس.

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وأكد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير أن رودريجيز لن يشارك في مباريات ريال مدريد المقبلة اطلاقا، وأصبح مرشحا بقوة لمغادرة ريال مدريد نهاية الموسم الحالي.

ويرغب ريال مدريد في التخلص من "رودريجيز" بسبب الراتب الضخم للاعب والذي يتخطى 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى تجنب رحيله مجانًا، حيث ينتهي عقد خاميس في صيف 2021.

وربطت تقارير صحفية اللاعب الكولومبي بالانتقال لنادي أتليتكو مدريد في الميركاتو الصيفي، في ظل اهتمام الأخير بالحصول على خدماته لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.