رياضة | الترجي التونسي يضم "هدف الزمالك" لمدة 3 مواسم

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الترجي التونسي يضم "هدف الزمالك" لمدة 3 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادي الترجي الرياضي التونسي تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وأعلن النادي الترجي التونسي التعاقد رسميًا مع لاعبه السابق غيلان الشعلالي قادمًا من نادي مالاتيا سبور التركي لمدة 3 مواسم قادمة، ليستمر مع فريق أبناء باب سويقة حتي عام 2023.

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وسبق ولعب "الشعلالي" ضمن صفوف الترجي التونسي في الفترة من 2014 وحتي 2019، قبل رحيله إلي نادي مالاتيا سبور التركي والذي لعب ضمن صفوفه لمدة موسم واحد قبل اعلان عودته لبطل تونس مجددًا.

وخاض نجم الترجي الجديد 16 مباراة مع مالاتيا سبور التركي في الموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية831 دقيقة، وصنع هدف وحيد، ولم يسجل أي أهداف.

وكانت تقارير صحفية ربطت "الشعلالي" بالانتقال لصفوف نادي الترجي التونسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ولكن أعلن مسئولي الزمالك أن اللاعب خارج حسابات الفريق الأبيض تمامًا في الموسم الجديد.