رياضة | المواعيد النهائية لمباريات دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المواعيد النهائية لمباريات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مواعيد المباريات المتبقية من إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد توقف البطولة منذ 5 أشهر تقريبًا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والتي ضربت جميع دول العالم.

مواعيد مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:

- الجمعة 7 أغسطس

يوفنتوس × ليون (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب أليانز ستاديوم)

مانشستر سيتي × ريال مدريد (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب الاتحاد)

- السبت 8 أغسطس

بايرن ميونيخ × تشيلسي (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب أليانز آرينا)

برشلونة × نابولي (9:00 مساءا بتوقيت القاهرة - ملعب كامب نو)

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كما أعلن الإتحاد الأوروبي ايضًا مواعيد مباريات الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبي، وستقام من مباراة واحدة وجاءت كالتالي:

الأربعاء 12 أغسطس

باريس سان جيرمان × أتالانتا (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة)

الخميس 13 أغسطس

لايبزيج × أتلتيكو مدريد (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة)

الجمعة 14 أغسطس

الفائز من بايرن ميونخ وتشيلسي × الفائز من برشلونة ونابولي (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة)

السبت 15 أغسطس

الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد × الفائز من يوفنتوس وليون (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة)