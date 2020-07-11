رياضة | قرار جديد من مرتضي منصور بشأن شعار نادي القرن الحقيقي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من مرتضي منصور بشأن شعار نادي القرن الحقيقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وضع شعار نادي القرن الحقيقي على قمصان الفريق الأول لكرة القدم.

وكان مرتضى منصور قد أعلن عن امتلاك نادي الزمالك علامة تجارية خاصه به، ويرغب في وضع الشعار على قميص الفريق الأول لكرة القدم.

ويطالب مسؤولي القلعة البيضاء الحصول على لقب نادي القرن، والذي حصده الأهلي من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد وثق العلامة التجارية للقب نادي القرن الإفريقي في وزارة التموين والتجارة الداخلية.