رياضة | رد رسمي حول انتقال حسام عاشور إلى اتحاد جدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رد رسمي حول انتقال حسام عاشور إلى اتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي اتحاد جدة السعودي عن حقيقة الدخول في مفاوضات مع حسام عاشور لاعب الأهلي لضمه في الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن عن توجيه الشكر لقائد الفريق حسام عاشور بعدما انتهي تعاقد اللاعب مع النادى خلال نهاية الموسم الحالي.

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وقال أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، إن النادي لن يدخل في أي مفاوضات رسمية للتعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد أحمد صادق دياب في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "المدير الفني لم يناقش احتياجات الفريق نهائيا في الفترة المقبلة ونحسم الصفقات في الفترة المقبلة".

وتابع: "حسام عاشور لاعب كبير ولكننا لم نناقش ضمه نهائيا".