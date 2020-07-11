رياضة | موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة وبلد الوليد على أرضية ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

يسعى برشلونة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل مزاحمة ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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حيث يحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.