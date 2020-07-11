شكرا لقرائتكم ذئاب الجبل يستدرجون طلاع الجيش وديا استعدادا لاستئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، مع نظيره طلائع الجيش، في ثاني وديات ذئاب الجبل استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، حيث تعود عجلة الدوري إلى الدوران في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بدأت من منتصف مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، واستقر الجهاز الفني للمقاولون على خوض 4 مباريات بعد عودة النشاط بحيث تكون المباراة الأولى أمام أسوان يوم 21 يوليو واستغل المقاولون فرصة تواجد فريق أسوان بمعسكره في القاهرة لخوض تلك المباراة استعداداً للإيجيبشن ليج.

في سياق متصل، استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب عبد الله ياسين لاعب الفريق، والذى كان قد سافر إلى فرنسا فى بداية أزمة كورونا فى مارس الماضى وتوقف النشاط الرياضى على إثرها، وذلك قبل تعليق الرحلات الجوية، وفضل اللاعب البقاء مع أسرته قبل أن يعود للنادى مؤخراً استعداداً للمشاركة فى مباريات الدورى العام المقرر استئنافها فى 6 أغسطس المقبل.

وقال علاء عبد الغنى، المدرب العام للمقاولون العرب، فى تصريحات خاصة، إن عبد الله ياسين خضع لمسحة كورونا وجاءت نتيجتها سلبية ليشارك مع زملائه بالتدريبات، موضحاً أن سيف الجزيرى هداف الفريق سيعود من تونس خلال 48 ساعة على الأكثر من أجل الانضمام للفريق أيضاً.

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من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.