دي خيا فخور بكسر رقم بيتر شمايكل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الإسباني دافيد دي خيا عن فخره بعد كسر الرقم القياسي المسجل بالدنماركي بيتر شمايكل حارس مانشستر يونايتد في عدد المباريات التي خاضها لاعب أجنبي مع الفريق.

ولعب الدولي الإسباني، الذي انضم إلى النادي في عام 2011، الخميس مباراته رقم 399 مع يونايتد في جميع المسابقات، حينما فاز فريقه بثلاثية نظيفة على أستون فيلا المهدد بالهبوط للدرجة الأولى.

وقال دي خيا لموقع النادي على الانترنت «عفواً شمايكل. إنه أمر رائع. وهذا يعني أنني هنا منذ فترة طويلة وكنت ألعب بشكل جيد جداً، أنا فخور حقاً».

وأضاف «آمل أن يكون هناك 400 مباراة أخرى مقبلة،لذلك أنا سعيد حقاً».

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ولم يخسر اليونايتد في المباريات ال17 الأخيرة في كل المسابقات وبات على بعد نقطة (58 نقطة) من المركز الرابع المؤهل رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل والذي يشغله حالياً ليستر سيتي.

ويتواجه يونايتد مع ليستر في المرحلة الأخيرة من البطولة بعد مواجهة خصم آخر ينافس على المشاركة في البطولة الأوروبية تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

وأوضح دي خيا البالغ من العمر 29 عاماً أنه يجب انهاء المهمة وقال «بالطبع نحن واثقون جداً الآن لكننا لم نفعل شيئاً بعد، لدينا بعض المباريات المهمة القادمة الآن، لذا علينا أن نكون مركزين جداً وأن نحافظ على المستوى الذي أظهرناه خلال المباراة مع استون فيلا ».

وفازمانشستر يونايتد على استون فيلا بثلاثة أهداف سجلها البرتغالي فرنانديز من ركلة جزاء والشاب غرينوود والفرني بوجبا، ليصبح فريق «الشياطين الحمر» الأول في تاريخ «البريميرليج» الذي يسجل 3 أهداف أو أكثر في 4 مباريات متوالية.