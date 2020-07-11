شكرا لقرائتكم رامي ربيع: ندمان على التوقيع للأهلي ورفضت دور الموظف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رامي ربيع، نجم هجوم النادي الأهلي والمقاولون العرب سابقًا، إنه ندم على التوقيع لصفوف النادي الأهلي في بداية مشواره بالدوري الممتاز، وأكد رامي ربيع في تصريحات تلفزيونية: "لو عاد بي الزمن كنت سأوقع لنادي المقاولون العرب أولا لاكتساب الخبرات، ووقتها تلقيت عروض من الأهلي والزمالك ولكنني فضلت الأحمر".

وأوضح: "بدأت كرة القدم مع نجوم السادات وأنا بعمر السادسة عشر وأنتقلت بعدها لصفوف فريق جولدي، ومجدي طلبة كان السبب في إنتقالي لصفوف النادي الأهلي وأنا لاعب في الدخان".

وتابع: "مانويل جوزيه طالبني بالصبر للحصول علي فرصة اللعب لكنى رفضت دور اللاعب الموظف".