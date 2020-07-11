شكرا لقرائتكم رامي ربيع: ندمان على التوقيع للأهلي ورفضت دور الموظف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال رامي ربيع، نجم هجوم النادي الأهلي والمقاولون العرب سابقًا، إنه ندم على التوقيع لصفوف النادي الأهلي في بداية مشواره بالدوري الممتاز، وأكد رامي ربيع في تصريحات تلفزيونية: "لو عاد بي الزمن كنت سأوقع لنادي المقاولون العرب أولا لاكتساب الخبرات، ووقتها تلقيت عروض من الأهلي والزمالك ولكنني فضلت الأحمر".
وأوضح: "بدأت كرة القدم مع نجوم السادات وأنا بعمر السادسة عشر وأنتقلت بعدها لصفوف فريق جولدي، ومجدي طلبة كان السبب في إنتقالي لصفوف النادي الأهلي وأنا لاعب في الدخان".
وتابع: "مانويل جوزيه طالبني بالصبر للحصول علي فرصة اللعب لكنى رفضت دور اللاعب الموظف".
قال رامي ربيع، إن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك، طلب ضمه من المقاولون العرب مع محمود سمير وعلاء كمال لكنه رفض.
وأكد رامي ربيع: "أسوأ قرار اتخذته كان الرحيل عن صفوف المقاولون والانضمام للجونة".
واوضح: "الأهلي جعلني أكثر شهرة لكن المقاولون صاحب الفضل الأكبر في مسيرتي، والنحاس لم يكن السبب في عدم قيدي مع أسوان بالدوري الممتاز بل الإدارة وهو ساعدني ساعدني كثيراً مع مسيرتي".
وتابع: "سوء التوفيق لازم أسوان في الموسم الثاني بعد الصعود وكان سبب رحيل النحاس من الفريق، وعماد النحاس يجيد التعامل مع المباريات القوية ضد الفرق الكبيرة".
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