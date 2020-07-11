رامي ربيع: طاهر محمد طاهر فضل الاحتراف على الأهلي في البدابة

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جدة - عمرو شويل كشف رامي ربيع، نجم هجوم النادي الأهلي والمقاولون العرب سابقًا، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشان طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون الذي وقع مؤخرًا عقود إنتقاله إلى النادي الأهلي بداية الموسم الكروي الجديد.
وأكد رامي ربيع في تصريحات تلفزيونية: "طاهر محمد طاهر كان يرغب في الاحتراف طوال الفترة الماضية وحتى مع بداية مفاوضات الأهليو لكنه غير رأيه في اللحظات الأخيرة وقبل التوقيع للاهلي".
وتابع: "ما أثير في الإعلام عن ضم لاعبين من الأهلي في صفقة طاهر غير صحيح، ولكننا نفاضل في الوقت الحالي بين أكثر من لاعب لتلبية احتياجات الفريق وتعويض رحيل طاهر".
وأشار: "فريق المقاولون يسعى خلال الدور الثاني الحفاظ على المركز الثاني من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا".
وانضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب إلى الأهلي في صفقة كبدت الخزينة الحمراء مبلغ 20 مليون جنيه، بخلاف 5 ملايين أخرى عبارة عن مزايا، ليكون اللاعب أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، بناءا على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.
وحقق طاهر طاهر مستويات طيبة مع فريقه منذ صعوده من قطاع الناشئين وحتى انتقاله للأهلي، وبات من أهم اللاعبين في صفوف الذئاب في آخر موسمين، وهو ما دفع إدارة الهلي لمحاولة التعاقد معه عدة مرات قبل أن تكلل المفاوضات بالنجاح في الموسم الحالي.
وتم تصعيد طاهر طاهر لصفوف الفريق الأول دون إتمامه عامه الـ16 ليكون من قبل محمد رضوان المدير الفني للمقاولون أحد أصغر اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول ليس في تاريخ المقاولون فقط، ولكن في الدوري المصري بشكل عام.
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