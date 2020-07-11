شكرا لقرائتكم رامي ربيع: طاهر محمد طاهر فضل الاحتراف على الأهلي في البدابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رامي ربيع، نجم هجوم النادي الأهلي والمقاولون العرب سابقًا، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشان طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون الذي وقع مؤخرًا عقود إنتقاله إلى النادي الأهلي بداية الموسم الكروي الجديد.

وأكد رامي ربيع في تصريحات تلفزيونية: "طاهر محمد طاهر كان يرغب في الاحتراف طوال الفترة الماضية وحتى مع بداية مفاوضات الأهليو لكنه غير رأيه في اللحظات الأخيرة وقبل التوقيع للاهلي".

وتابع: "ما أثير في الإعلام عن ضم لاعبين من الأهلي في صفقة طاهر غير صحيح، ولكننا نفاضل في الوقت الحالي بين أكثر من لاعب لتلبية احتياجات الفريق وتعويض رحيل طاهر".

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وأشار: "فريق المقاولون يسعى خلال الدور الثاني الحفاظ على المركز الثاني من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا".