رامي ربيع: أتمنى انضمام "السولية" إلى المقاولون العرب

جدة - عمرو شويل قال رامي ربيع، نجم هجوم النادي الأهلي والمقاولون العرب سابقًا، إن عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب حاليًا، هو أفضل مدير فني داخل مصر، وأكد رامي ربيع في تصريحات تلفزيونية: "هدفي في مرمي إنبي في نصف كأس مصر هو الأجمل في مسيرتي، وعماد متعب مثلي الأعلي وأفضل مهاجم رأيته يتحرك داخل منطقة الجزاء".

وتابع: "مصطفي محمد أفضل مهاجم حالياً ورمضان صبحي وبن شرقي الأفضل عموماً في الدوري".

وأتم: "أتمني تواجد السولية في صفوف المقاولون العرب فهو لاعب كبير ويمتلك خبرات عالية ويخدم أي فريق".

أبدى عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بعودة التدريبات الجماعية وانتظامها على ملعب التتش بعد فترة وصفها بالصعبة اقتصرت على التدريبات المنفردة للاعبين في منازلهم؛ بسبب جائحة كورونا التي انتشرت في العالم كله وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي، وقال السولية في تصريحات صحفية إن عودة التدريبات الجماعية وانتظامها في الفترة الحالية أمر جيد ومبشر للغاية، وعلينا أن نستعد بشكل جاد ومناسب لبطولتي إفريقيا والدوري الممتاز.

Advertisements

ولفت عمروالسولية إلى أن جميع لاعبي الأهلي ملتزمون بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتعليمات الطبية داخل الملعب وخارجه منذ اليوم الأول لعودة التدريبات، مشددا على أن كل اللاعبين لديهم الوعي الكافي بمخاطر الفترة الحالية الصعبة.

وقال السولية: "عشنا فترة صعبة جدا خلال الأشهر الأربعة الماضية؛ لأنه ليس من السهل على أي لاعب منا الابتعاد عن التدريبات والمباريات كل هذه الفترة… لكن في نفس الوقت كل لاعب كان حريصا على الالتزام بالبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة التوقف"

وأضاف السولية: "بالتأكيد التزامنا خلال الفترة الماضية كان للحفاظ على أنفسنا، وشعرنا بفارق كبير بعد العودة الي التدريبات الجماعية؛ لأننا لم نبدأ من الصفر، وجميعنا كان بحالة بدنية وفنية جيدة رغم الغياب عن الملاعب أربعة أشهر.. والأمور تتحسن يوما بعد الآخر"