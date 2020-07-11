شكرا لقرائتكم الجهاز الفني لأسوان يستقر على 5 وديات استعدادا لاستئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، على خوض 5 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام المقررعودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وقال أحمد كشري في تصريحات خاصة، أنه تم الاتفاق مع كل من الانتاج الحربي وطلائع الجيش والمقاولون العرب، وجاري الاتفاق مع الاسماعيلي، مع ترقب موقف الأهلي أو الزمالك لخوض لقاء ودي مع أحد الفريقين أيضاً.

في سياق متصل، أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، نادي أسوان، بسلبية نتيجة المسحة الطبية الثالثة للكشف عن كورونا، والتي خضع لها عبو الفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري أمس الثلاثاء، بمعسكرهم المقام حاليا بالمرز الأوليمبي، استعدادا لخوض منافسات الدوري العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، على تقديره للدور الذي لعبه اتحاد الكرة ووزراة الشباب والرياضة ومحافظ أسوان من أجل دعم الفريق لإقامة معسكره الحالي بالمركز الأوليمبي، وأضاف رئيس أسوان أنه النادي بحاجة إلى موارد دعم ثابتة خلال الفترة المقبلة من أجل تخطي الأزمات المالية المفاجئة مثل أزمة كورونا، وأبرز هذه الموارد هي تخصيص أرض النادي المقام عليها المنشآت ليستطيع استغلالها بالنحو الذي يحقق فائدة ودعم لأبناء الجنوب.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفً.