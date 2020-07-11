شكرا لقرائتكم علاء نبيل: حظوظ الأهلي والزمالك متساوية في إفريقيا.. وطاهر ورمضان بإمكانهما المشاركة معا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن فرص الأهلي والزمالك متساوية بدوري أبطال أفريقيا ، وقال علاء خلال تصريحات تلفزيونية: "فرص الأهلي والزمالك متساوية في دوري الأبطال، كذلك بيراميدز مع منافسيه بالكونفدرالية".

وأكمل: "لابد أن يخوض الزمالك الدوري كإعداد لدوري أبطال إفريقيا، فكيف يخوض مباراة نصف نهائي بدون المشاركة في الدوري المصري".