شكرا لقرائتكم علاء نبيل: حظوظ الأهلي والزمالك متساوية في إفريقيا.. وطاهر ورمضان بإمكانهما المشاركة معا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن فرص الأهلي والزمالك متساوية بدوري أبطال أفريقيا ، وقال علاء خلال تصريحات تلفزيونية: "فرص الأهلي والزمالك متساوية في دوري الأبطال، كذلك بيراميدز مع منافسيه بالكونفدرالية".
وأكمل: "لابد أن يخوض الزمالك الدوري كإعداد لدوري أبطال إفريقيا، فكيف يخوض مباراة نصف نهائي بدون المشاركة في الدوري المصري".
وبارك علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، للأهلي على انتقال طاهر محمد طاهر لصفوف الفريق.
وقال علاء تصريحات تلفزيونية: "أبارك للاهلي انتقاله، فهو يمتلك امكانيات كبيرة ويستطيع اللعب في أكثر من مركز".
وأكمل: "التشكيل الأمثل للأهلي سيكون رمضان جناح أيسر وطاهر أيمن وأجايي تحت رأس الحربة".
وأتم: "غير مقتنع بأليو بادجي، وسمعت أن أحمد الشيخ وجيرالدو سيغادرون، الشيخ حصل على فرصة كبيرة لكنه استثمرها بنسبة 60%".
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