شكرا لقرائتكم علاء نبيل: الإيقاف ليس في صالح الكرة المصرية.. والأهلي لا يحتاج صفقات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن إيقاف الرياضة لم يكن في صالح الكرة المصرية، وقال علاء خلال تصريحات تلفزيونية: "كان من المفترض أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعا مع الأندية ليناقش ملف كل شئ يتعلق بعودة الدوري ثم يتم عرضه على وزارة الشباب ثم مسئولي الدولة لكي تصدر القرار".

وأكمل: "لكن ماحدث كان العكس حيث تم اصدار القرار من الدولة في البداية، فلا يوجد أحد متلهف لعودة الدوري في الشارع على عكس اي وقت سابق".

وتابع: "نحن كرياضيين نتمنى عودة الدوري بدون شك، واتوقع أن لا يكون الدوري المستكمل على المستوى الفني المطلوب".

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