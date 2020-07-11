شكرا لقرائتكم علاء نبيل: الإيقاف ليس في صالح الكرة المصرية.. والأهلي لا يحتاج صفقات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن إيقاف الرياضة لم يكن في صالح الكرة المصرية، وقال علاء خلال تصريحات تلفزيونية: "كان من المفترض أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعا مع الأندية ليناقش ملف كل شئ يتعلق بعودة الدوري ثم يتم عرضه على وزارة الشباب ثم مسئولي الدولة لكي تصدر القرار".
وأكمل: "لكن ماحدث كان العكس حيث تم اصدار القرار من الدولة في البداية، فلا يوجد أحد متلهف لعودة الدوري في الشارع على عكس اي وقت سابق".
وتابع: "نحن كرياضيين نتمنى عودة الدوري بدون شك، واتوقع أن لا يكون الدوري المستكمل على المستوى الفني المطلوب".
يرى علاء نبيل مدرب المقاولون السابق، أن الأهلي لن يحتاج صفقات جديدة الفترة المقبلة نظرا لقوام الفريق المميز حالياً.
قال نبيل، إن الأهلي تأثر الفترة الماضية بإصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر.
ولفت علاء نبيل، إلى أن حسام البدري مدرب المنتخب الأول صديقه وكان يندهش من عدم وجود دور البدري الفترة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر علاء نبيل: الإيقاف ليس في صالح الكرة المصرية.. والأهلي لا يحتاج صفقات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.