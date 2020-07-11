شكرا لقرائتكم مدرب المنتخب السابق: محمد الشناوي امكانياته محدودة.. والحضري لم يحترمنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قلل زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى لفريق لوس أنجلوس الأمريكي حاليا، من قدرات وموهبة حارس الأهلي محمد الشناوي قائلا: "هو أفضل المتاحين ولكنه ليس مميزا، فهو ليس إكرامي الشحات أو أحمد شوبير".

وتابع مدرب حراس منتخب مصر الأسبق في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت: "محمد الشناوي يفتقد لبعض الأساسيات لو يمر بيوم جيد سيتصدى لتلك الفرص لو لا يمر بيوم جيد سيستقبل الأهداف، ويجب أن يعمل على تطوير تلك الأساسيات ولكنه حارس مجتهد".

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أما عن شريف إكرامي ورحيله عن الأهلي علق زكي عبد الفتاح: "تمنيت استمراره مع الأهلي، شريف يملك القدرة لو شارك لمباراتين أن يستغل الفرصة ويصبح الحارس الأول مجددا".

وعن خلافه مع الحضري قال عبد الفتاح: "حينما أعلن اعتزاله الدولي بين شوطي مباراة ودية ضد تشيلي بدأ الخلاف، الحضري لم يحترم مدربه أو زملائه أو الشعب المصري".