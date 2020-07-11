شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حارس مرمى منتخب العراق الأولمبي السابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
توفي حارس مرمى منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم، كرار إبراهيم، بشكل مفاجئ في بغداد في وقت متأخر من مساء الخميس.
وقال نادي الطلبة في بيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة حارس مرمى المنتخب الأولمبي وفريق الطلبة كرار إبراهيم».
وأوضح النادي، بحسب البيان أن «إبراهيم توفي في بغداد بسبب «احتشاء عضلة القلب ـ السكتة القلبية»، بعد مراجعته لوزارة الشباب والرياضة بخصوص ملف الأبطال».
يذكر أن الحارس الراحل كرار إبراهيم سبق له التألق مع فريق الميناء في المواسم الماضية، مما أدى إلى استدعائه لصفوف المنتخب الأولمبي ثم ضمه لفريق الطلبة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة حارس مرمى منتخب العراق الأولمبي السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.