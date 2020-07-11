وفاة حارس مرمى منتخب العراق الأولمبي السابق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

توفي حارس مرمى منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم، كرار إبراهيم، بشكل مفاجئ في بغداد في وقت متأخر من مساء الخميس.

وقال نادي الطلبة في بيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة حارس مرمى المنتخب الأولمبي وفريق الطلبة كرار إبراهيم».

وأوضح النادي، بحسب البيان أن «إبراهيم توفي في بغداد بسبب «احتشاء عضلة القلب ـ السكتة القلبية»، بعد مراجعته لوزارة الشباب والرياضة بخصوص ملف الأبطال».

يذكر أن الحارس الراحل كرار إبراهيم سبق له التألق مع فريق الميناء في المواسم الماضية، مما أدى إلى استدعائه لصفوف المنتخب الأولمبي ثم ضمه لفريق الطلبة.