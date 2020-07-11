المصري: الزمالك لم يطلب عراقي أو وادي.. وجلسة أمير مرتضى "مصادفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي بأن الزمالك لم يطلب بشكل رسمي التعاقد مع محمود وادي مهاجم الفريق أو كريم العراقي، قائلًا أن الجلسة التي جمعته بمدير النشاط الرياضي أمير مرتضى كانت "مصادفة".

وقال عبدالظاهر السقا في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "الزمالك لم يطلب التعاقد مع كريم العراقي أو محمود وادي ولم يتم تقديم أي عرض رسمي."

وتابع :"الجلسة التي جمعتني مع أمير مرتضى كانت مجرد مصادفة ومن الطبيعي عندما تلتقي مع صديق أن تجلس معه ويجري الحديث."

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وأضاف: "طالما لم يحدث رفع لعقوبة إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، لن يكون هناك أي توجه من جانب إدارة النادي لمناقشة رحيل أي لاعب."

وواصل: "قال لي (أمير مرتضى) أن السماسرة يتحدثون معه بشأن كريم العراقي ومحمود وادي، وأطلعني على رسائل لم تكن من أي وكيل يتعامل بشكل رسمي مع أي من اللاعبين الاثنين."

واختتم قائلًا: "بيراميدز بالفعل تحدث من أجل التعاقد مع محمود وادي، لكن لا أحد يجرؤ الحديث بشأن بيع أي لاعب إلا بعد رفع عقوبة إيقاف القيد."