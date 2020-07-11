مدرب المقاولون السابق يوضح المركز الأنسب لطاهر محمد مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد علاء نبيل، المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، أن انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي، سيكون اضافة قوية للقلعة الحمراء.

وقال نبيل في تصريحات لقناة صدى البلد:" الأهلي لديه العديد من اللاعبين الصغار في كثير من المراكز ومنه معاريين ولذلك فسيكون مستقبل الفريق جيد ولن يحتاج صفقات إلا في بعض المراكز".

وأضاف، أن طاهر محمد طاهر يستطيع أن يلعب في الثلاث مراكز في الخط الأمامي تحت رأس الحربة.

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وأوضح، أن الأهلي كان يراقب طاهر محمد منذ عام 2018 بعد تسجيله لهدف رائع امام الاتحاد السكندري في بداية الدوري وقتها، لافتا أن سيد عبد الحفيظ ابلغه وقتها باهتمام الأهلي باللاعب الشاب.

وأشار إلى أن طاهر لديه العديد من المميزات أهمها سرعته ويدافع بشكل مميز، بالإضافة لقدرته على نقل الهجمة في أسرع وقت.

واتم تصريحاته:" مميزات طاهر محمد متوافرة أيضا في رمضان صبحي، ولذلك سيكون أمر جيد تواجد لاعبان بنفس المستوى في الأهلي، ويزيد بالتأكيد من قوة الفريق".