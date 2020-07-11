ملف الجمعة.. رد من الأهلي بشأن أزمة نادي القرن.. ومواجهات أوروبية نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم ملف اليوم الجمعة، والذي يضم أهم الأخبار والتصريحات لنجوم الكرة والرياضة.
قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية محتملة في ربع النهائي
بالمواعيد .. تعرف على مواعيد البطولة المصغرة بدوري أبطال أوروبا
الأهلي يبحث التصعيد ضد الزمالك بشأن شعار القرن
قرعة الدوري الأوروبي تحسم مواجهات البطولة المصغرة
الدوري الألماني ينطلق في 18 سبتمبر بعد أسبوع واحد من بداية بطولة الكأس
الأول منذ صلاح.. برونو فيرنانديز ينضم لقائمة العظماء في بريميرليج
فايلر يجتمع بلجنة التخطيط لحسم ملف صفقات الأهلي والمعسكر الداخلي
الكشف عن موعد وصول المثلوثي إلى القاهرة للانضمام للزمالك
"أرقامه جنونية".. ماذا قال كلوب عن صلاح قبل مواجهة بيرنلي؟
مصدر لـ"الخليج 365": فايلر يقود مران الأهلي بعد سلبية مسحة كورونا
رسميا.. الزمالك يدعو لجمعية عمومية عادية.. و11 بندا في جدول الأعمال (صورة)
اقتراب عودة بنشرقي وأوناجم للزمالك بعد قرار من الحكومة المغربية
عبد الحفيظ: المسحة الثالثة للاعبي الأهلي جاءت سلبية من كورونا
منافس الأهلي.. تقارير: الوداد يفسخ عقد مهاجمه
الريال يعزز من صدارته ويقترب خطوة من الليجا بهدفين في ألافيس
ديانج يتحدث عن.. سبب الانتقال للأهلي.. انسحاب الزمالك.. وكيفية الفوز على الوداد
رسميًا.. الشعلة السعودي يتعاقد مع أسامة نبيه
فاروق جعفر: نادي القرن تم تفصيله للأهلي.. الزمالك يستحقها بالورقة والقلم
"طلب وليس شهادة" .. مصدر بالأهلي يعلق على تسجيل الزمالك لشعار "نادي القرن الحقيقي"
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