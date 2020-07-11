فاروق جعفر: نادي القرن تم تفصيله للأهلي.. الزمالك يستحقها بالورقة والقلم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن ناديه يستحق الحصول على لقب نادي القرن والتي حصل عليها الأهلي في عام 2001 من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأضاف جعفر في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :""نادي القرن تم تفصيله للأهلي".

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وتابع :"من حقنا كزمالك ندور عن حقنا من الاتحاد الأفريقي، الأهلي كان بيسوق الرياضة في مصر".

وأنهى نجم الزمالك السابق تصريحاته :"بالورقة والقلم الزمالك نادي القرن السابق سواء بالنقاط أو الألقاب، لكن الأهلي هو بطل القرن الحالي".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن تسجيل شعار نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، في وزارة التموين. (طالع التفاصيل)