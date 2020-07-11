رسميًا.. الشعلة السعودي يتعاقد مع أسامة نبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلن نادي الشعلة السعودي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى (دوري الأمير محمد بن سلمان) التعاقد مع أسامة نبيه المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال نادي الشعلة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن أتم الاتفاق مع أسامة نبيه من أجل تدريب الفريق في المباريات المتبقية من دوري الدرجة الأولى حيث يتبقى للفريق 10 جولات.
وسبق أن خاض أسامة نبيه تجربة سابقة بنفس المسابقة مع نادي الكوكب، غير أنها انتهت بسبب سوء النتائج، وبعدها خاض تجربة قصيرة مع نادي مصر قبل بداية الموسم الحالي.
ويحتل الشعلة المركز العاشر بجدول ترتيب أندية دوري الدرجة الأول وفي رصيده 38 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن ثالث جدول الترتيب الذي يضمن التأهل مباشرة لدوري المحترفين.
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