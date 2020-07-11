الريال يعزز من صدارته ويقترب خطوة من الليجا بهدفين في ألافيس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق ريال مدريد سلسلة انتصاراته مؤخراً وهذه المرة كان الضحية نادي ألافيس الذي سكن مرماه هدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم ريال مدريد في الدقيقة في الدقيقة 11 عن طريق ركلة جزاء سددها كريم بنزيما قبل أن يُضيف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 80 معززاً صدارته للدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وإليكم ملخصاً بأحداث المباراة

في الدقيقة 10 حصل ريال مدريد على ركلة جزاء سددها كريم بنزيما بدلاً من سيرجيو راموس الغائب عن المباراة الذي اعتاد تسديدها.

وأظهرت كاميرا المباراة راموس وهو يضحك خلال متابعته المباراة من المدرجات بعد حصول فريقه على ركلة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول توقف اللعب بعد إصابة حكم اللقاء في كاحله؛ حيث يتم علاجه داخل الملعب قبل أن يُستأنف اللقاء.

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وصلنا لنهاية الشوط الأول انتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني بتغيير حكم اللقاء بداعِ الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول.

في الدقيقة 50 سجل أسينسيو هدفاً ثانياً لريال مدريد ولكن لجأ الحكم لتقنية "VAR" للتأكد من كون كريم بنزيما ـ صانع الهدف ـ كان في وضع التسلل عند تمريره الكرة أم لا.

الحكم يحتسب الهدف لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين.

في الدقيقة 82 أجرى زيدان تغييراً بالدفع بهازارد بدلاً من كريم بنزيما.

وصلنا للدقيقة 90 ولازال ريال مدريد متقدماً بهدفين.

انتهى اللقاء بفوز ريال مدريد بهدفين سجلهما كريم بنزيما في الدقيقة 11 وأسينسيو في الدقيقة 51.