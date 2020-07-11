تراوري يرفض حضور جلسة التفاوض مع الزمالك ويتمسك بالأهلي

رفض اللاعب البوركيني إيريك تراوري نجم بيراميدز الحالي، جلسة مفاوضات مع مسؤلي نادي الزمالك لضمه إلى الفريق الفترة المقبلة، مؤكدا على رغبته للعب للأهلي.
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن البوركينابيإيريك تراروي مهاجم نادي بيراميدز رفض حضور جلسة المفاوضات مع مسؤولي نادي الزمالك، من أجل إقناعه باللعب للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن تراوري أبلغ وكيل أعماله برفض اللعب للزمالك متمسكًا بالانتقال للنادي الأهلي في ظل وجود مفاوضات مكثفة معه من قبل المارد الأحمر، وتوقيعه عقود انتقاله للفريق في مرتين سابقتين.
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