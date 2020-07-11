علاء نبيل: الأهلي لن يحتاج صفقات جديدة الفترة المقبلة

يرى علاء نبيل مدرب المقاولون السابق، أن الأهلي لن يحتاج صفقات جديدة الفترة المقبلة نظرًا لقوام الفريق المميز حالياً.
وقال نبيل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدىالبلد، إن الأهلي تأثر الفترة الماضية بإصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر.
ولفت إلى أن حسام البدري مدرب المنتخب الأول صديقه وكان يندهش من عدم وجوددور البدري في الفترة الأخيرة.
يذكر أن الأهلي حسم آخر صفقاته في الساعات الأخيرة، بالتعاقد مع طاهر محمد، قادما من نادي المقاولون العرب، ليوقع للأهلي لمدة خمس مواسم قادمة، بعد التنازل عن مبلغ من راتبه السنوي، مبديا رغبته الشديدة في اللعب للقلعة الحمراء.
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