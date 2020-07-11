اتحاد جده ينفي مفاوضاته مع حسام عاشور

نفى نادي اتحاد جده السعودي، صباح اليوم السبت، عن وجود أي مفاوضات مع حسام عاشور لاعب الأهلي السابق، بعد رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية.

وقال أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، إن النادي لن يدخل

في أي مفاوضات رسمية للتعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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وأكد دياب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "المدير الفني لم يناقش احتياجات

الفريق نهائيا في الفترة المقبلة ونحسم الصفقات في الفترة المقبلة"، متابعا: "حسام عاشور لاعب كبير ولكننا لم نناقش ضمه نهائيا".

يذكر أن حسام عاشور لاعب الأهلي السابق رحل عن القلعة الحمراء الفترة الماضية، بعد خلاف بينه وبين مجلس إدارة النادي الذين طلبوا منه الاعتزال ، دون تحقيق طلبات عاشور نظير هذا الطلب.