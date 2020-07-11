رئيس الشعلة السعودي يكشف تفاصيل التعاقد مع أسامة نبيه

أكد رئيس نادي الشعلة السعودي فهد الطفي ، صباح اليوم السبت، التعاقد مع المصري أسامة نبييه كمديرا فنيا للفريق، كاشفا تفاصيل التعاقد معه.

وقال الطفيل، رئيس نادي الشعلة السعودي، إن النادي تعاقد مع أسامة نبيه لمدة موسم

ونصف.

وأكد في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تعاقدنا مع أسامة نبيه لمدة موسم

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ونصف ولا يوجد شرط جزائي في العقد المبرم بيننا".

وتابع: "أسامة نبيه سيدرس الفريق وحالته جيدا قبل بدأ المفاوضات مع الصفقات الجديدة، وعدد الأجانب يمنعنا من التعاقد مع لاعبين مصريين".

كان أسامه نبيه من ضمن ناشئي نادي الزمالك، انتقل

للترسانة عام 1995، عاد للزمالك عام 1996 واستمر بالفريق الأول حتى العام 1999، انتقل للاحتراف بنادي آلتاي إزمير التركي عام 2000، ثم انتقل بعدها بعام لنادي الكويت، عاد للزمالك مرة أخرى عام 2002، قبل أن ينتقل لنادي بلدية المحلة في نفس العام، قضى موسمان مع الفريق ثم انتقل لنادي المصرية للاتصالات عام 2007، اعتزل كرة القدم عام 2009.

كما شغل نبيه منصب مساعد مدرب منتخب مصر الأول، في الجهاز الفني السابق للفريق .