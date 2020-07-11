الشعلة السعودي يعلن تعاقده مع أسامة نبيه مديراً فنيا للفريق

اعلن نادي الشعلة السعودي، مساء أمس الجمعة، عن تعاقده مع أسامة نبيه، كمديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقال فهد الطفيل، رئيس نادي الشغلة السعودي، إن المفاوضات مع أسامةنبيه لم تستغرق سوى 15 يوما وبعدها تم الاستقرار على التعاقد معه.
وتابع في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "أسامة نبيه
وأضاف: "أسامة نبيه يدرس حالة الفريق في الوقت الجاري وبعدها سيتم حسم الصفقات الجديدة".
وأتم: "فضلنا التعاقد مع أسامه نبيه علي مدرب بلغاري وأخر تونسي ولم يكن في القائمة مدربين مصريين آخرين".
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