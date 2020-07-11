الأهلي يعسكر في برج العرب .. ويواجه سموحة وحرس الحدود وديًا

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، قرر إقامة معسكر مغلق للفريق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالاسكندرية، وذلك استعدادًا لاستكمال مسابقة الدوري، ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن فايلر اتفق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على ضرورة تجهيز مباراتين وديتين للفريق (الأقرب لهما هما فريقا سموحة وحرس الحدود) خلال مدة المعسكر التي ستتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين، من أجل الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل العودة لاستنئاف المباريات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر. الكرة على ضرورة تجهيز مباراتين وديتين للفريق (الأقرب لهما هما فريقا سموحة وحرس الحدود) خلال مدة المعسكر التي ستتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين، من أجل الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل العودة لاستنئاف المباريات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

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