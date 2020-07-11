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ريال مدريد يفوز على ألافيس بثنائية نظيفة ويعزز صدارته للليجا

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فاز فريق على نظيره ألافيس بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 35 من .

افتتح أهداف المباراة، الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في الدقيقة 11، من ركة جزاء نفذها اللاعب ببراعة، فور احتساب حكم المباراة

الركلة بعد عرقلة فيرلاند ميندي من المدافع تشيمو نافارو داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 50 من عمر المباراة أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد، بعد أن مرر رودريجو كرة خلف المدافعين لبنزيمة فانطلق الفرنسي بالكرة

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داخل منطقة الجزاء ثم خرج الحارس روبيرتو خيمينيز من مرماه لمواجهته ولكن مرر بنزيمة الكرة لأسينسيو أمام المرمى فسجلها الأخير بسهولة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد ثلاثة نقاط، ليعزز صدارته للدوري الإسباني برصيد 80 نقطة، ويوسع الفارق بينه وبين الوصيف إلي أربع نقاط، بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند النقطة 35 محتلا المركز السابع عشر في البطولة.

 

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