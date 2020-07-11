ريال مدريد يفوز على ألافيس بثنائية نظيفة ويعزز صدارته للليجا

فاز فريق ريال مدريد على نظيره ألافيس بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.
افتتح أهداف المباراة، الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في الدقيقة 11، من ركة جزاء نفذها اللاعب ببراعة، فور احتساب حكم المباراةالركلة بعد عرقلة فيرلاند ميندي من المدافع تشيمو نافارو داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 50 من عمر المباراة أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد، بعد أن مرر رودريجو كرة خلف المدافعين لبنزيمة فانطلق الفرنسي بالكرة
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد ثلاثة نقاط، ليعزز صدارته للدوري الإسباني برصيد 80 نقطة، ويوسع الفارق بينه وبين الوصيف برشلونة إلي أربع نقاط، بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند النقطة 35 محتلا المركز السابع عشر في البطولة.
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