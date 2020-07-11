تقنية الفار تنصر ريال مدريد على الافيس، وتبقيه في صدارة الدوري الاسباني حتى اشعار آخر

عزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني بفوزه على ديبورتيفو ألافيس 2-صفر، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة 10 يوليو 2020، في الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا ليقترب خطوة من حسم التتويج باللقب.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله كريم بنزيمة في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 50.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الاسباني، بفارق أربع نقاط أمام برشلونة، وتوقف رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المهددة بالهبوط.

وهذا هو الفوز الثامن على التوالي للريال والرابع والعشرين في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ثماني.

وهذه هي الخسارة السادسة لألافيس على التوالي و الثامنة عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في ثماني.

دخل ريال مدريد هذه المباراة من دون ثلاثة من مدافعيه الأساسيين “داني كاربخال ومارسيلو وسيرخيو راموس”.

Advertisements

وافتقد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان لخدمات المهاجم الصربي لوكا يوفيتش نظرًا لخضوعه لحجر صحي بعد اختلاطه بأحد أصدقائه، وغاب كذلك المدافع ناتشو بسبب آلام في المعدة، وواصل البرازيلي رينير تغيبه للإصابة في الساق.

حال ديبورتيفو الافيس لم يكن أفضل من ريال مدريد، حيث افتقد الفريق لأربعة من لاعبيه المتميزين لاصابات مختلفة، وفي مقدمتهم “دوارتي” بالاضافة إلى “جوتيريز وباتشيكو ورودريجيز”.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين مع الرأفة، حيث أضاع العديد من الفرص السهلة وسط تألق غير عادي من الحارس خيمينيز.