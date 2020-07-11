ريال مدريد يحسم لقاء ألافيس بثنائية نظيفة ويقترب من اللقب



قطع ريال مدريد شوطاً مهماً في سبيل فوزه بلقب الدوري الإسباني بعدما تجاوز عقبة ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-0 يوم الجمعة ضمن الأسبوع الخامس والثلاثين من المسابقة.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة قبل ثلاث مراحل من ختام الموسم، فيما توقف رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز السابع عشر بفارق ثلاث نقاط عن مايوركا الثامن عشر.



وسجّل الفرنسي كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الأول من ركلة جزاء تمّ تثبيتها بعد العودة إلى تقنية الفيديو إثر عرقلة على مواطنه ميندي (11).



وأضاف أسينسيو العائد مؤخراً من إصابة أبعدته لعدة أشهر، الهدف الثاني عقب تمريرة حاسمة من بنزيمة، إذ تمّ تثبيت الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو أيضاً بعدما ألغي بحجة التسلل لحظة تسجيله.



ودخل ريال مدريد مباراته أمام منافسه، الذي جاراه في العديد من فترات اللقاء، وهو منقوص من العديد من لاعبيه المميزين مثل سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو وكارفاخال لأسباب مختلفة.





المصدر: بي إن سبورت

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