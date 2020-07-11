سوسييداد يخسر من غرناطة ويهدر فرصة الارتقاء إلى المركز السادس



فرّط ريال سوسييداد بفرصة الارتقاء إلى آخر المراكز الأوروبية بسقوطه القاتل على أرضه 2-3 أمام غرناطة ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة.



وكانت الفرصة متاحة أمام النادي الباسكي للارتقاء إلى المركز السادس الذي يؤهل صاحبه لخوض تصفيات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إلا أن رصيده تجمد عند 51 نقطة متخلفاً بنقطتين عن خيتافي السادس ومتقدماً بنقطة يتيمة عن فالنسيا وغرناطة الثامن والتاسع على التوالي.



وتقدم غرناطة بهدفين عبر أنطونيو بويرتاس (21) وروبرتو سولدادو (43)، فيما ردّ سوسييداد عن طريق ميكيل ميرينو (47) وميكيل اويارزابال (83) قبل أن يخطف البرتغالي دومينوس دوارتي هدف الفوز للضيوف (88).



ومني سوسييداد الذي يلتقي مع أتلتيك بلباو في دربي إقليم الباسك في نهائي كأس إسبانيا بخسارته الثالثة في الدوري في آخر خمس مباريات.





المصدر: فرانس برس

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