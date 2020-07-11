رياضة | زيدان يعلق على تخطي عقبة ديبورتيفو ألافيس بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يعلق على تخطي عقبة ديبورتيفو ألافيس بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب فوز فريقه الهام على ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون مقابل في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"الفوز مستحق وعدم استقبال الأهداف أمر مستحيل، لكننا الآن نقدم أداء جيد للغاية، كورتوا جيد جداً".

وأضاف :"كل ما نفكر فيه هو المباريات المتبقية واللاعبين متعبون ولكن لا يمكننا فعل أي شيء بشأن الجدول".

وتابع :"إذا احتسبت أو لم تحتسب ركلة جزاء هذا لا يهمني، المهم هو تسجيل الأهداف، الآن يجب أن نأخذ قسط من الراحة ومن الرائع أن تستراح وانت فائز".

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وزاد :"أقول نفس الشيء دائمًا، من الصعب عدم تلقي أهداف، لقد سيطرنا جيدًا على مُجريات المباراة، لا يسعني إلا أن أكون سعيدًا".

وواصل :"علينا الاستمرار، تبقى ثلاث مباريات نهائية وسنواجه مباريات معقدة للغاية".

وأوضح :"حتى النهاية لا نعرف ما يمكن أن يحدث، مع الاحترام دائماً للجميع ، نريد مواصلة ما نقوم به".

وأكمل :"نحن هنا لتحقيق جميع الألقاب جميلة ، لكننا نعرف الصعوبات المُتبقية".

وأتم :".ثلاث مباريات لا نعلم كيف ستنتهي، إن الدوري عمل شاق ومعقد للغاية".