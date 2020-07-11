رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة فوز ريال مدريد على ألافيس

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة فوز ريال مدريد على ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال الصراع القائم على ترتيب هدافي الليجا الإسباني، خاصة في الفترة القصيرة الماضية، حيت يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة، في المركز الأول برصيد 22 هدفًا.

ويأتي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، في المركز الثانية برصيد 18 هدفًا، بعدما استطاع تسجيل هدف مساء أمس من ضربة جزاء في الدقيقة 11 في المباراة التي جمعت فريقه مع نظيره ألافيس، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين نظيفين.

وقد توج الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم الماضي بجائزة لقب هداف الدوري الإسباني بعدما سجل 36 هدفًا مع الفريق الكاتالوني.

فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد كالتالى:-

1_ليونيل ميسي... 22 هدفًا

2_كريم بنزيما... 18 هدفًا.

3_جيرارد مورينو.... 16 هدفًا.

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4_لويس سواريز.... 15 هدفًا

5_ اياغو اسباس.... 13 هدفًا.

6_ لوكاس أوكامبوس...... 13 هدفًا.

7_راؤول غارسيا... 13 هدفًا.

8_أنتي بوديمير....12هدفًا.

9_الفارو موراتا..... 12 هدفًا.

10_خيامي ماتا....11 هدفًا.