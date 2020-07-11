رياضة | عرض سعودي يخلص نجم الأهلي من جحيم فايلر

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض سعودي يخلص نجم الأهلي من جحيم فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الأتفاق السعودي قرروا إرسال وفد من النادي إلي القاهرة خلال الفترة المقبلة، من أجل التفاوض مع مسؤولي النادي الأهلي للحصول علي خدمات محمد شريف لاعب الفريق المعار الي نادي إنبي حتي نهاية الموسم الجاري.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن مسئولي نادي الاتفاق جددوا المفاوضات مع اللاعب بعد أن توقفت خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وأتم: "محمد شريف رحب باللعب للنادي السعودي، لاسيما بعد أن تقلصت فرصه في المشاركة مع الاهلي في الموسم الجديد بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لمدة خمس سنوات، مشترطًا انهاء المفاوضات مع مسؤولي النادي الأهلي".