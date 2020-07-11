رياضة | ريال مدريد يهزم ديبورتيفو ألافيس بثنائية ويقترب من حسم لقب الليجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يهزم ديبورتيفو ألافيس بثنائية ويقترب من حسم لقب الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ملعب دي ستيفانو في ختام منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني

وجاءت ثنائية ريال مدريد عن كل كل من كريم بنزيما في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وماركو أسينسيو في الدقيقة 50 من كرة جميلة.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الأول ويبتعد عن برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط.

ويبات ريال مدريد قريبا من حصد لقب الدوري الإسباني في حال حقق الفوز في المباراتين القادمتين.