رياضة | عضو مجلس إدارة عاملين غارب يوجه رسالة لوزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عضو مجلس إدارة عاملين غارب يوجه رسالة لوزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه شاذلي عبد الرحيم، عضو مجلس إدارة نادي عاملين غارب، متصدر المجموعة الرابعة، بدوري القسم الثالث، رسالة لوزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، واللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وصرح عضو المجلس، عبر موقع " الخليج 365 الرياضي" بأن هناك تجاهل تام لأندية البحر الأحمر منذ سنوات، بجانب غياب الدعم المعنوي والمادي من جانب المسؤلين عن الرياضة، وأيضا تجاهل محافظ البحر الأحمر لفريق عاملين غارب الذي يقترب بشدة من الصعود للقسم الثاني.

وأضاف شاذلي عبد الرحيم، بأن فريق عاملين غارب، هبط في موسم 2016 للقسم الثالث، بسبب غياب الدعم، والتجاهل من جانب المسؤلين، عقب موسمين قضاهما بالقسم الثاني، ونجح الفريق في ختام الموسم الأول بالقسم الثاني في المربع الذهبي خلف أسوان وسوهاج والألومنيوم، وذلك تحت قيادة المدير الفني أسامه يعقوب صاحب إنجاز التأهل للقسم الثاني، وفي الموسم التالي لم ينجح العاملين في البقاء بالمسابقة.

وناشد عضو مجلس إدارة عاملين غارب، اللجنة الخماسية بالنظر بعين الإعتبار لأندية البحر الأحمر، وتوفير الدعم لهم لتحقيق طموحاتهم والصعود للقسم الثاني.

وعن مصير الموسم الحالي، طالب عبد الرحيم بإستكمال المسابقة، لعدم ضياع حقوق الفريق، وفرصة في المنافسة على التأهل، خاصة أنة يتبقى جولتين فقط على ختام الدور الثاني، حيث سيخرج العاملين لملاقاة مركز شباب الفيوم، قبل أن يستقبل فريق سمسطا بالجولة الأخيرة.