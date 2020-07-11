رياضة | مدرب نيوكاسل: مواجهة واتفورد ستكون كالمباريات النهائية

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب نيوكاسل: مواجهة واتفورد ستكون كالمباريات النهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري ستيف بروس، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام واتفورد، ستكون صعبة للغاية، في ظل حاجة الأخير إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل المحافظة على آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل واتفورد المركز 17 ويتقدم بـ3 نقاط على منطقة الهبوط بعد فوزه يوم الثلاثاء 2-1 على نورويتش سيتي، وسيلعب فريق المدرب نايجل بيرسون مع وست هام ومانشستر سيتي وآرسنال في مبارياته المتبقية.

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وقال بروس، في مؤتمر صحفي افتراضي: "سيخوض واتفورد المواجهة وكأنها نهائي كأس".

وأضاف: "لو نظرتم لما يملكه واتفورد على الورق فإنكم ستتعجبون لمعاناته، لكن هذه هي طبيعة الدوري الممتاز. قام نايجل بعمل رائع وأنعش حظوظ الفريق".

وتجرع نيوكاسل هزيمة قاسية 5-0 أمام مانشستر سيتي (الثاني) يوم الأربعاء، لكن بروس عبر عن تفاؤله بتحسن الأداء في ملعب فيكاردج رود.