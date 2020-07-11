رياضة | مدرب نوريتش يفاجئ جماهيره

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب نوريتش يفاجئ جماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه دانييل فاركه مدرب نوريتش سيتي القريب من الهبوط إلى الدرجة الأدنى رسالة صادمة إلى جماهير الفريق.

ونال فاركه إشادة بفضل أسلوبه هذا الموسم لكنه فشل في حصد نقطة واحدة منذ استئناف الموسم وحتى الفوز على وست هام المتعثر لن يغير مصيره على الأرجح.

وربما يعود نورويتش للدرجة الثانية بأرباح كبيرة من موسمه تحت الأضواء لكن فاركه استبعد إبرام صفقات كبيرة.

وأبلغ الصحفيين اليوم الجمعة "لن نقوم بأي شيء جنوني للعودة سريعا للدوري الممتاز. أرى تكهنات بشأن إنفاق 10 أضعاف أو 15 ضعفا لما أنفقناه في الدوري الممتاز. لا مجال لحدوث ذلك".

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وسيكون العديد من لاعبي نورويتش مطمعا لأندية بالدوري الممتاز مثل المدافعين ماكس آرونز وجمال لويس ولاعب الوسط تود كانتويل.

وقال فاركه "يوجد العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة والمرتبطين بالانتقال لأندية أخرى".

وتابع "لم يأت أحد إلى مكتبي ليقول إنه لا يريد البقاء هنا ولا أتوقع ذلك. النادي يمنحهم الثقة ولا يجبرهم أحد على توقيع عقود طويلة الأجل".

وزاد "إذا لم نفز سنهبط ولكن إذا فزنا في آخر أربع مباريات أيضا قد نهبط. هذا لا يعني انعدام الحافز لكن لدينا كرامة ومسؤولية تجاه هذا القميص".