رياضة | أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هشام عبد ربه، المستشار القانوني للأهلي عن الخطوات القانونية التي ستتخذها إدارة القلعة الحمراء للحفاظ على حقوق النادي في لقب "نادي القرن"، بعد إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك تسجيل علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" بوزارة التموين.

وأكد "عبد ربه" في تصريحات صحفية أن النادي الزمالك قدم طلب تسجيل للحصول على العلامة التجارية، ولم يتم تسجيل العلامة بشكل رسمي، مشيرًا إلي أن هذا الأمر يتم بحثه خلال 10 أشهر وفقًا للقانون.

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وأشار إلي أن طلب الزمالك لتسجيل العلامة التجارية باسم "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" سيتم رفضه إذا اعترضت جهة على الطلب، وثبت وجود تشابه في الاسم أو الشكل أو اللون أو أي من الأمور المراد تسجيل علامة تجارية بشأنها، مؤكدًا أن ذلك ما سيقوم به الأهلي.

كما أكد أن الأهلي ايضًا يمكنه اللجوء للإتحادين الدولي والإفريقي لحفظ حقوقه في لقب نادي القرن.

وسبق وقدم النادي الأهلي شكوي في المحكمة الاقتصادية ضد الزمالك، لحفظ حقوقه في لقب نادي القرن، كما أرسل انذارا على يد محضر طلب فيه من إدارة القلعة البيضاء ازالة كافة اللافتات الخاصة بلقب نادي القرن من على أسوار النادي وبطاقات العضوية وأي مخاطبات رسمية.