الامارات | مبادرة «وصلاوية» لأبطال خط الدفاع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «وصلاوية» لأبطال خط الدفاع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي الوصل مبادرة لدعم العاملين في القطاع الطبي، عقب الجهد الكبير والتضحيات التي يبذلها أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وذلك بتقديم اشتراك مجاني لمدة عام للعاملين في القطاع باستخدام مرافق أكاديمية السباحة في النادي.

وقالت شركة الوصل لكرة القدم في بيان صحافي، أمس، تحت عنوان «خط دفاعنا الأول شكراً»: «نادي الوصل يعلن عن مبادرة لأبطال خط دفاعنا الأول بتوفير اشتراك لمدة عام مجاناً لاستخدام مرافق أكاديمية السباحة، تقديراً لجهودهم الكبيرة التي بذلوها في الفترة الماضية من أجل خدمة الوطن خلال جائحة فيروس كورونا المستجد».

من جهة أخرى، يخوض الفريق الأول لكرة القدم تدريبه الأول، اليوم، عقب انتهاء اللاعبين، أمس، من إجراء الفحوص الطبية استعداداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

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ومن المقرر أن يعود المدرب الروماني لورينت ريجيكامب إلى دبي، الأسبوع الجاري، إذ سيعقد اجتماعاً مع شركة الوصل لكرة القدم، لحسم العديد من الملفات المهمة، أبرزها تحديد احتياجات «الإمبراطور» على مستوى التعاقدات مع اللاعبين المواطنين، إلى جانب الاستقرار على وجهة الفريق بالنسبة إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في أغسطس المقبل.

اشتراك لمدة عام مجاناً لاستخدام مرافق أكاديمية السباحة.

شركة الوصل لكرة القدم: «خط دفاعنا الأول شكراً»

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