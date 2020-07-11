الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجر

طلب إداري في أحد أندية دوري الخليج العربي من لاعب أجنبي في الفريق الالتزام بفترة الحجر المنزلي عقب وصوله إلى الدولة، حتى يتمكن من الانضمام إلى تدريبات الفريق التي ستبدأ اليوم، مشدداً على ضرورة بقاء اللاعب في منزله.

عرض

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تلقى صانع ألعاب تاليريس الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز (24 عاماً)، الذي لعب في الموسم الماضي معاراً لأرسنال الأرجنتيني عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، ودخل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تكهنات حول النادي الذي سيستقطبه.

بالوتيلي

انتقد مشجعون لنادي الشارقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكرة تفاوض ناديهم - في حال صحة التقارير العالمية - مع اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي، مشددين على أن قرار ضم اللاعب سيكون خاطئاً، لكونه لاعباً مزاجياً، ويصعب السيطرة عليه.

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