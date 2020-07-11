الامارات | مسيرة أسبوعية للدراجات تعزز فعاليات «مهرجان أبوظبي الصيفي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة أسبوعية للدراجات تعزز فعاليات «مهرجان أبوظبي الصيفي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق مهرجان أبوظبي الرياضي الصيفي 2020، في الأول من الشهر الجاري، وينظمه مجلس أبوظبي الرياضي تحت شعار: «لياقتك في أبوظبي»، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل. وكشف المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، النخيرة الخييلي، أن النادي قرر تنظيم مسيرة أسبوعية للدراجات الهوائية مساء كل يوم إثنين، وطيلة فترة المهرجان بمضمار حلبة الوثبة، حيث كانت البداية الإثنين الماضي، وشهدت مشاركة كبيرة من قبل القيادات الرياضية على مستوى الإمارة، بجانب مسؤولي مجلس أبوظبي، ومنهم الأمين العام عارف العواني، وعدد كبير من المشاركين.

وقال الخييلي في تصريح صحافي أن «النادي وفر كافة متطلبات المشاركة الإيجابية الناجحة التي تحقق الهدف المنشود، ورصد مجموعة من الجوائز، والهدايا التشجيعية المميزة للفائزين، بجانب جوائز أخرى سوف يتم إجراء السحب عليها، منها (ساعة أبل)، قمصان وقبعات».

يذكر أن المهرجان يتضمن 13 فعالية، إلى جانب أنشطة رياضية متنوعة، بينها التنس الأرضي، وتشمل حصصاً تدريبية، وبطولات تنافسية تقام بالتعاون مع مدينة زايد الرياضية، علاوة على أنشطة مشروع المدارس المجتمعية، الذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويمثل المهرجان برنامجاً متكاملاً للأسرة، يستهدف الطلبة وأولياء الأمور وكبار السن، ويشمل 20 منصة تفاعلية وبرامج وأنشطة متنوعة ومبادرات توعوية وصحية، من بينها «وزنك صحي»، و«تدرب مع نجم»، ويشمل تدريبات للجوجيتسو تقام بالتعاون مع اتحاد الجوجيتسو، من خلال مشاركة نخبة من لاعبي الجوجيتسو في تقديم حصص تدريبية عبر المنصات التفاعلية لمجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة.

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وتقام حصص تدريبية في رياضة الكريكت، بالتعاون مع نادي أبوظبي للكريكت، إلى جانب أنشطة أندية اللياقة البدنية، والعروض الكبيرة المقدمة لفئات المجتمع من قبل نادي ضباط القوات المسلحة على الملاعب والمسبح والنادي الصحي، علاوة على عروض ناديي أبوظبي والعين، للسيدات، وفرونت لاين للرياضة، وسي هوك للرياضات المائية، والمغامرات وياس للدراجات، إضافة إلى نادي أبوظبي للكريكت. وتتضمن أجندة المهرجان، كذلك، حصصاً تدريبية لفريق أبوظبي للجري بمدينة زايد الرياضية، بإشراف المدرب يوسف رشدي. وتشمل أنشطة المهرجان فعاليات رياضية خاصة بأصحاب الهمم، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في حين ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سباقاً للقوارب الشراعية، إلى جانب حصص تدريبية في الشراع الحديث.

وتقام فعاليات المهرجان وفق ضوابط وإجراءات احترازية، وتدابير وقائية ضد فيروس كورونا، تعمل على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة في جميع المنشآت الرياضية، ومواقع الفعاليات.

أنشطة المهرجان تشمل فعاليات رياضية خاصة بأصحاب الهمم، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

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