الامارات | الأهلي السعودي يوفر طائرة خاصة لعودة البرازيلي دي سوزا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يوفر طائرة خاصة لعودة البرازيلي دي سوزا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري، أمس، أن إدارة النادي الأهلي السعودي بدأت اتصالات مباشرة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تأمين عودة البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، من بلاده، حيث تعهد النادي بتوفير طائرة خاصة له.

وكان دي سوزا تخلف عن الطائرة التي وفرها الاتحاد لإعادة لاعبي الأندية المحلية من البرازيل الأسبوع الماضي، بسبب تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد إجراء المسحة الطبية. وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة الأهلي تنتظر نتيجة الفحص الثاني، الذي أجراه دي سوزا قبل يومين، إذ ستوفر له طائرة خاصة لإعادته برفقة عائلته إلى جدة، بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم، في حال جاءت نتائج الفحص سلبية.

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