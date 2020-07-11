الامارات | عجمان يفاضل بين 3 أماكن للمعسكر الداخلي.. أقربها نادي الضباط

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يفاضل بين 3 أماكن للمعسكر الداخلي.. أقربها نادي الضباط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن نادي عجمان يفاضل بين كل من أبوظبي وجبل علي، والإمارات الشمالية، لإقامة معسكر داخلي في إطار تحضيراته للموسم الجديد، في ظل صعوبة السفر إلى خارج الدولة لإقامة معسكر خارجي بسبب جائحة كورونا، وسيكون نادي الضباط في أبوظبي المكان الأقرب لإقامة المعسكر، نظراً للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها من ملاعب وصالات لياقة بدنية وغيرها من البنية الرياضية التي تحتاجها فرق كرة القدم.

ومن المقرر أن يبدأ عجمان تدريباته اليوم في مستهل مرحلة الإعداد للموسم الجديد، ووفقاً لـ«برتوكول» اتحاد كرة القدم، سيتدرب الفريق على مجموعات متباعدة كخطوة احترازية لسلامة اللاعبين.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد إجراء الفحوص الطبية العادية على كل اللاعبين، فيما أجرى أول من أمس المسح على «كوفيد ـ 19»، بحسب البرتوكول الصادر من اتحاد الكرة، الذي يقضي بإجراء تلك المسحة قبل 48 ساعة من تجمعات الفرق لضمان سلامة وأمن منظومة كل فريق في أندية دوري المحترفين.

من جهة أخرى، مازال ملف اللاعبين الأجانب مفتوحاً بين إدارة النادي والمدرب المصري، أيمن الرمادي، للاستقرار على اللاعبين الذين ينوي النادي التعاقد معهم، ولم يتبق رسمياً من تشكيلة الأجانب سوى الغاني وليم أوسو، الذي من المقرر أن يعود إلى الدولة هذا الأسبوع، فيما لايزال موقف البرازيلي فاندر فييرا معلقاً حتى الآن.

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عجمان يبدأ تدريباته

اليوم في مستهل

مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

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