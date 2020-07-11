الامارات | الإكوادوري فالنسيا والغيني سوما على رادار شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإكوادوري فالنسيا والغيني سوما على رادار شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام مكسيكية أن شباب الأهلي تواصل مع الإكوادوري إينير فالنسيا، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن انتهاء عقد اللاعب الدولي مع تايغر أونال المكسيكي يجعل مهمة انتقاله إلى دوري الخليج العربي سهلة، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام فرنسية أن شباب الأهلي يفاوض أيضاً اللاعب الغيني سيدوبا سوما، الذي يلعب في صفوف بارتيزان بلغراد الصربي.

وقالت صحيفة «إيه إم» المكسيكية أن «إينير فالنسيا سيتوجه إلى دبي بنسبة كبيرة، ليخوض تجربة جديدة بالانضمام إلى شباب الأهلي، بعدما قدم الأخير عرضاً لضم اللاعب بداية من الموسم المقبل»، مشيرة إلى أن «فالنسيا لم يحسم قراره».

وأوضحت أن «اللاعب الذي شارك في كأس العالم 2014 بالبرازيل مع الإكوادوري، تلقى عرضاً في الأيام الماضية من غلطة سراي التركي، ولكن المفاوضات توقفت، ما يجعل فالنسيا يفكر بشكل جدي في الموافقة على عرض شباب الأهلي».

وأضافت: «وكيل أعمال فالنسيا تلقى مكالمات عدة من شباب الأهلي في الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يرسل النادي الإماراتي عرضاً رسمياً خلال الأسبوع الجاري».

يذكر أن فالنسيا (30 عاماً) بدأ مسيرته مع الكرة في فريق الناشئين لنادي كاريبي جونيور الإكوادوري، ثم انضم إلى إيميلك الذي بدأ معه خطواته الأولى على مستوى الاحتراف، قبل أن يخوض أول تجربة خارج الدوري الإكوادوري بالانضمام إلى باتشوكا المكسيكي في يناير 2014، إذ أسهم تألقه في مونديال 2014 في رحيله سريعاً عن باتشوكا في يوليو 2014 بانتقاله إلى وست هام الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو، رغم أن قيمته السوقية كانت تبلغ 1.6 مليون يورو، خصوصاً أن فالنسيا أحرز جميع أهداف منتخب الإكوادوري في مونديال البرازيل، والتي بلغت ثلاثة أهداف، بواقع الهدف الافتتاحي في مرمى سويسرا وهدفين في مرمى الهندوراس.

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ولعب فالنسيا مع وست هام الإنجليزي موسمين، شارك خلالهما في 68 مباراة، وأحرز 10 أهداف، ومرر سبع تمريرات حاسمة، بينما تمت إعارته إلى إيفرتون في موسم 2016-2017، وشارك مع الفريق في 23 مباراة، وأحرز ثلاثة أهداف، ومرر تمريرتين حاسمتين، قبل أن يعود إلى الدوري المكسيكي مرة أخرى بالانضمام إلى تايغر منذ 2017 وحتى انتهاء عقده في الأول من يوليو الماضي، إذ شارك مع النادي المكسيكي في 118 مباراة، وأحرز 34 هدفاً، ومرر 14 تمريرة حاسمة، وحصل على ثلاث بطاقات صفراء، منها بطاقتان في مباراة واحدة ليحصل على البطاقة الحمراء. من جهة أخرى، قالت صحيفة «لي نوفي دي فوت» الفرنسية إن شباب الأهلي دخل في مفاوضات مع بارتيزان بلغراد الصربي، لضم الغيني سيدوبا سوما خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرة إلى أن لانس الفرنسي أبدى رغبته في ضم اللاعب أيضاً.

ويضم شباب الأهلي حالياً أربعة لاعبين أجانب، هم الإسباني بيدرو كوندي، والبرازيلي ليوناردو دي سوزا، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، والسويسري ديفيد مارياني، إذ يعد الأخير مرشحاً للرحيل عن شباب الأهلي، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

فالنسيا أحرز جميع أهداف المنتخب الإكوادوري في مونديال البرازيل.

النجم الإكوادوري لعب في الدوري الإنجليزي مع وست هام وإيفرتون.

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