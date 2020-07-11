الامارات | الوحدة يجري فحوص «كورونا» لاستئناف التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يجري فحوص «كورونا» لاستئناف التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى لاعبو الوحدة الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا، استعداداً لاستئناف التدريبات المقررة أن تبدأ اليوم بمقر النادي في أبوظبي. وقال حساب نادي الوحدة على «تويتر»، إن «إدارة الفريق قسمت اللاعبين على مجموعات، تطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي، كما قامت الإدارة بتطبيق الخطة الاحترازية لعودة اللاعبين بفحوص دورية لجميع منتسبي الفريق، بجانب تعقيم المنشآت التابعة للنادي وتجهيزها بالمتطلبات للمرحلة الحالية». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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