شكرا لقرائتكم ديانج عن انتقاله للأحمر: لسوء الحظ الفريق الوحيد الذي قبل بشروط المولودية كان الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المالي أليو ديانج لاعب فريق الأهلي كواليس انتقالة الى القلعة الحمراء ،قائلا : " وكيلي كان على تواصل مع عدد من الأندية الأوروبية لكن لسوء الحظ الفريق الوحيد الذي وافق على شروط مولودية الجزائر هو الأهلي ولهذا انتقلت إلى مصر في صيف 2019 و أعترف أنني منذ الانضمام إلى الفريق كل شيء مضى بشكل طيب مع مسئولي النادي وعلى الأخص المدير الفني رينيه فايلر، الذي تعامل معي بصبر كبير، في الأهلي نحن أسرة، واسم النادي يعني الأهل في اللغة العربية، وهو النادي الأكثر شعبية ونجاح في مصر، لقد فاز بـ88 بطولة محلية و20 بطولة قارية من بينهم 8 دوري الأبطال وأنا فخور باللعب له " .

وأوضح اليو ديانج خلال تصريحات لاحد المواقع الصحفية المالية :" عودة بطولة الدورى الممتاز بعد فترة طويلة من التوقف أسعدته كثيرًا قائلا "البطولة قوية للغاية ومنظمة وساعدتني على رفع مستواي البداية بالنسبة لي لم تكن سهلة لكن بمساعدة المدرب أصبحت أسهل لقد لعب في أكثر مركز وفي البداية كنت بديل ثم دخلت في التشكيل القتال جزء من كرة القدم لكي تحافظ على مكانك."

Advertisements

وعلق اليو ديانج على انسحاب الزمالك ورفض أستكمال الدوري قائلا "لا أعلم ما الذي سوف يحدث معهم دعونا ننتظر ونرى أنا فقط لاعب ولا أستطيع قول أي شيء ما يهمني هو استكمال البطولة لقد انتظرنا طويلًا ونريد العودة إلى الملعب وأتمنى أن يعيد الزمالك النظر في الأمر في أقرب وقت ممكن".



ca27f239-1d3b-40d7-bea6-3b0a75c995e3

وأختتم الحديث عن مواجهة دوري الأبطال في نصف النهائي أمام الوداد المغربى قائلا "المواجهة ستكون صعبة للغاية أمام الوداد، والمباراة ستلعب حتى الدقيقة الأخيرة، بالنسبة لي الفريق الذي يسجل أولًا سيكون لديه فرصة من أجل الفوز، نحن لم نكن لدينا أي شيء لنفعله بعد قرار كاف بإقامة نصف النهائي من مباراة واحدة."