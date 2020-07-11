شكرا لقرائتكم أيمن شوقي: العصبية أبرز عيوب طاهر محمد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن شوقي لاعب الأهلي السابق، عن تواصله المستمر مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، موضحا أنه يتمنى لبيبو التوفيق في الخطوة المقبلة دون الكشف عنها.

واعتبر شوقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن التجديد للمدرب السويسري خطوة مهمة للغاية لمصلحة الفريق بعد حالة الانسجام والاستقرار التى يعيشها الفريق تحت قيادته، موضحا أن فايلر قادر على استرجاع البطولة الأفريقية الغائبة عن خزائن الأهلي منذ 7 سنوات.

Advertisements

وتابع شوقي، أن طاهر محمد طاهر مكسب كبير للنادي الأهلي، لكن الأهلي مكسب أكبر للاعب، موضحا أن اللاعب لديه موهبة كبيرة لكن يعيبه العصبية الشديدة.

وأكد لاعب الأهلي السابق، أن طاهر يحتاج تأهيل نفسي لأنه في الفترة الأخيرة تلقى العديد من الكروت، بسبب عصبيته واستفزازه وهو ما يجب معالجته في شخصية اللاعب.

وولد شوقى فى 9 ديسمبر 1962، وارتدى قميصى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر فى فترة منتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات، وكان ضمن قائمة منتخب مصر التى شاركت فى كأس العالم بإيطاليا عام 1990، وحصل شوقى مع الأهلى على 19 بطولة وسجل 57 هدفًا.