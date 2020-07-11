شكرا لقرائتكم سفير مصر بالكاميرون يكشف كواليس استضافة الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، إنه لم يتواصل معه أي شخص من ناديي الأهلي والزمالك استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأكد المليجي في تصريحات تلفزيونية: "تجربة استضافة الكاميرون لنهائي دوري أبطال أفريقيا، أتوقع أنها ستكون ناجحة للغاية".
وتابع: "اعتقد أن الموضوع سيكون صعب لاننا لم نستضف الأهلي والزمالك معا في نفس الوقت وسمثل ذلك عبء علينا ولكننا سنلبي طلبات الناديين".
وكشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، عن خطة استضافة ناديي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حال إقامة البطولة في الكاميرون.
وأكد المليجي: "من الصعب أن يقيم الناديين في فندق واحد وذلك للحفاظ على سرية الفريقين".
وتابع: "إقامة كل فريق في فندق مختلف سيشكل عبء علينا، ولكننا سنحاول بذل قصار جهدنا لمساعدة الجميع".
كشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، عن درجة الحرارة في الكاميرون خلال شهر سبتمبر المقبل وهو موعد إقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا.
وأكد المليجي: "درجة الحرارة ستكون مرتفعة في ذلك الوقت مقارنة بدرجة الحرارة في مصر".
وتابع: "رغم ارتفاع درجة الحرارة في ذلك الوقت ولكن لا أعتقد أنها ستختلف كثيرا عن مصر"
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